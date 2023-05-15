نفّذوا عملية سطو على منزل في بشامون... هذا ما كشفته عنهم شعبة المعلومات

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالـي:"بتاريخ 01-05-2023 وحوالى الساعة 3،00 فجرًا، أقدم /3/ أشخاص ملثّمين ومسلّحين على الدخول إلى منزل مواطن في محلة بشامون وعملوا على ضربه وسلبه مبلغ /27،200/ دولار أميركي ومصاغا بقيمة /7000/ دولار أميركي، وساعات يقدر ثمنها بحوالى /5000/ دولار أميركي، وأوراق ثبوتية وهاتفه الخلوي وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة العائدة لمنزله، وفرّوا إلى جهة مجهولة.على اثر ذلك، ونتيجة المتابعة الدقيقة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت إلى تحديد هوية الفاعلين، ومن بينهم السوريين:- خ. ح. (م مواليد عام 1991- ف. أ. (من مواليد عام 1997)- ع. ح. (من مواليد عام 1999وقد تبيّن أن أفراد العصابة المذكورة أقدموا بتاريخ 09-05-2023 على الدخول إلى إحدى التعاونيات في محلة برمانا بواسطة الكسر والخلع وسرقوا من داخل مكتب التعاونية خزنة بداخلها مبلغ مالي، وفرّوا إلى جهة مجهولة .بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.بتاريخي 9و11-05-2023 وبنتيجة عمليات المراقبة الدقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف الأول في محلة البربير، والثاني في محلة زقاق البلاط، والثالث في محلة برج البراجنة على متن سيارته نوع "نيسان باثفايندر" لون أسود، وضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف ومسدّسان حربيّان، وقناع قماشي لون أسود، وساطور ولوحات سيارة مزوّرة.بالتحقيق معهم، اعترف كلٌّ منهم بما نسب إليه لجهة اشتراكهم مع آخرين بتنفيذ عمليّتَيْ السطو المسلح في بشامون وسرقة الخزنة من برمانا، وأنهم شكّلوا عصابة مسلّحة لتنفيذ عمليات السلب والسرقة، وأن الأسلحة والسيارة التي تم ضبطها قاموا باستخدامها خلال تنفيذ العمليّتَيْن المذكورتَيْن.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين".