نصّار عرض مع الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب ومستثمري بيوت الضيافة أوضاع القطاع السياحي

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عقدت الهيئة التأسيسية لنقابة اصحاب ومستثمري بيوت الضيافة في لبنان اجتماعاً برئاسة وزير السياحة المهندس وليد نصار ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، بحضور المؤسسين: رندى فضول جبرايل؛ ايلي لبوس؛ د. رياض خليفة، ميشال إسحق ويوسف شلهوب والمستشارين القانونيين المحاميين ايلي آصاف وزينة نون ورئيسة دائرة الفنادق ومؤسسات الإقامة في الوزارة سارين عمار.ورحب الوزير نصّار بالحاضرين مشيراً الى اهمية هذا الانجاز وتمنى للحاضرين كل التوفيق. وقد شكر الحاضرون نصّار على جهوده كافة التي اثمرت وادت الى هذا الانجاز الهام بتأسيس نقابة خاصة بهم.بعدها تم تعيين السيدة رندى فضول جبرايل أمينة سر والسيد يوسف شلهوب امينا للصندوق؛ وفتح قبول طلبات الانتساب الى النقابة اعتباراً من يوم الاثنين في ٢٢ ايار ٢٠٢٣ حتى تاريخ ٦ حزيران ٢٠٢٣ في وزارة السياحة مركز النقابة المؤقت، على ان تجري انتخابات المجلس التنفيذي لاحقًا بعد قبول الترشيحات يوم الجمعة في ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً.