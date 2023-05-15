رداً على صحيفة... اعلام القوات: جعجع لم يفكِّر بالترشُّح

31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رداً على صحيفة... اعلام القوات: جعجع لم يفكِّر بالترشُّح
Lebanon 24
15-05-2023
|
07:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
استغربت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"في بيان" أشدّ الاستغراب تخلّي صحيفة "الجمهورية" عن موضوعيتها التي كانت تتحلّى بها وموصوفة فيها، وانحرافها إلى دعاية سياسية بعيدة من الوقائع والحقائق، وذلك بدلاً من أن تبقى وسيلة إعلامية كما عهدناها، حيث إنّ ما ورد في افتتاحيتها اليوم يحمل مجموعة مغالطات نسلِّط الضوء على أبرزها:
Advertisement
- أولاً، ما نقلته الصحيفة عن أنّ الدكتور سمير جعجع في "موقع المربَك والمرتبِك" لا أساس له من الصحة إطلاقًا، إنما الواقع هو عكس ذلك تمامًا بدليل دعوته الواضحة والصريحة للرئيس نبيه بري من أجل عقد جلسة انتخابات رئاسية هذا الأسبوع لانتخاب رئيس للجمهورية، فكيف يكون مربكًا مَن يدعو إلى جلسة انتخابات رئاسية الآن؟
وكيف يكون مربكًا مَن دعا إلى جلسات مفتوحة؟
وكيف يكون مربَكًا من حمّل الممانعة ويحملها مسؤولية تعطيل جلسات الانتخابات، كما مسؤولية الشغور الرئاسي؟
- ثانيًا، لا يحتمل الموقف السعودي أي تأويل كما تحاول الممانعة تأويله، فهذا الموقف شديد الوضوح لجهة أنّ الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي لبناني، وذلك خلافًا لرهان الممانعة على مباركة سعودية لمرشّحها الرئاسي.
- ثالثًا، إنّ ما أوردته افتتاحية "الجمهورية" عن تدرُّج موقف الدكتور جعجع من "الترشُّح لرئاسة الجمهورية، إلى طرح رئيس سيادي، وصولاً إلى تبنيه مرشّح النائب جبران باسيل وخسارته تحالفه الاستراتيجي مع السعودية"، وبالتالي ما ورد عارٍ من الصحة تمامًا، وهو من نسج خيال الممانعة التي عودتنا عليه في سياق ترويجها غير المستند إلى أي وقائع حقيقية، فرئيس "القوات" لم يفكِّر ولو للحظة واحدة هذه المرة بالترشُّح، وتأييده لمرشّح سيادي-إصلاحي مرده إلى أنّ الانقاذ يستحيل أن يتحقّق عن طريق الممانعة، كما أنّ الحوار بين المعارضة و"التيار الوطني الحر" يجري على أسماء مطروحة، وليست بخانة أي فريق سياسي، وتتمتّع بالصفات المطلوبة السيادية والإصلاحية كشرط لتأييد تكتل "الجمهورية القوية" لها، وأما المضحك فهو حرص الممانعة على علاقة "القوات" مع السعودية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات جديدة حول ترشيح فرنجية... هذا ما كشفته مصادر عين التينة
Lebanon 24
معلومات جديدة حول ترشيح فرنجية... هذا ما كشفته مصادر عين التينة
13:24 | 2023-05-14
14/05/2023 01:24:21
Lebanon 24
Lebanon 24
من امام منزله... خطف مواطن لبناني
Lebanon 24
من امام منزله... خطف مواطن لبناني
15:04 | 2023-05-14
14/05/2023 03:04:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا ابن راغب علامة يُثير الجدل.. ظهر على البحر وقام بحركة غير لائقة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا ابن راغب علامة يُثير الجدل.. ظهر على البحر وقام بحركة غير لائقة! (فيديو)
04:16 | 2023-05-15
15/05/2023 04:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات التركية... تضارب في الأرقام وجولة ثانية محتملة
Lebanon 24
الانتخابات التركية... تضارب في الأرقام وجولة ثانية محتملة
16:40 | 2023-05-14
14/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان رح يرجع... " لا مِش أغنية جوزيف عطية"! (صور)
Lebanon 24
لبنان رح يرجع... " لا مِش أغنية جوزيف عطية"! (صور)
16:40 | 2023-05-14
14/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2023-05-15
المعارضة "تستنفر" رئاسيًا.. هل تخرج باسم "موحّد" لمواجهة فرنجية؟!
05:58 | 2023-05-15
ميقاتي استقبل سفيرتي فرنسا وايطاليا.. وسلسلة لقاءات اخرى في السرايا
05:00 | 2023-05-15
التعميم 165... لتخفيض ال Banknotes وعدم تهديد الودائع
10:54 | 2023-05-15
بيان من الامن العام حول التوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع السوريين
10:32 | 2023-05-15
اشتباك مسلح بين عائلتين في هذه المنطقة.. فيديو يرصد خطورة ما يحصل
10:26 | 2023-05-15
غريو: تبقى فرنسا على إلتزامها حماية الأطفال
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
15/05/2023 18:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
15/05/2023 18:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
15/05/2023 18:08:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact