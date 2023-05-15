جامعة الروح القدس تنظم أول مؤتمر عربي للعلاج بالفنون

نظّم قسم الفنون المسرحية والأدائية في جامعة الروح القدس- الكسليك أول مؤتمر عربي دولي بعنوان "ممارسات العلاج بالفنون وقت الأزمات"، بالتعاون مع "مؤسسة انتصار"، ممثلة برئيستها رائدة الأعمال الاجتماعية الكويتية الشيخة انتصار الصبّاح التي حضرت خصيصًا للمشاركة في أعمال المؤتمر وبالشراكة مع جامعة Sorbonne Paris-Cité.

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استمر المؤتمر لثلاثة أيام، عُقدت خلالها ورش عمل وندوات بمشاركة نخبة من أهل الاختصاص والخبراء من لبنان والخارج، من أبرزهم البروفسورة نيشا سجناني رئيسة قسم العلاج بالدراما والمسرح في جامعة نيويورك، البروفسورة ساندرين بيتارك رئيسة قسم العلاج بالدراما في جامعة Sorbonne Paris-Cité، البروفسورة في الرقص والتعبير العلاجي في جامعة هايلدبرغ في ألمانيا سابين كوش، والدكتور معيبد خلف راشد رئيس قسم السيكودراما في جامعة البصرة في العراق، إضافة إلى مجموعة من المعالجين المتخصّصين في لبنان، ومنهم: الرائدة في المجال في لبنان زينا دكاش، الممثلون و المعالجون بالدراما جان دكاش، ونتاشا رزق، وجوهرة بطرس وميريام سعادة بالإضافة الى المعالج بالفنون التعبيرية ومايك ايفازيان وغيرهم. وقد تمحور البحث حول المواضيع التالية: وضع التقنيات العلاجية بالفنون في لبنان، الاعتناء بالنفس وإدارة العواطف من خلال العلاج بالفن التعبيري، ممارسة العلاج بالدراما: طريق إلى الحرية وناقل لعملية التغيير؛ أزمات المراهقين والشباب؛ دراسة العناصر العلاجية؛ ذاكرة الحرب والنساء في السلام؛ والكتابة العلاجية...

الشيخة الصبّاح

كما تحدثت الشيخة انتصار الصباح معربةً عن "فخرها بتنظيم أول مؤتمر في العالم العربي يُعنى بالتأثير والنتائج الإيجابية للعلاج بالفنون وقت الأزمات. وتكمن أهمية هذا المؤتمر في تعزيز التواصل ونسج شبكة علاقات مهمة والتعلّم من الآخر وتكوين رؤىً أفضل حول النتائج التي كنا قد توصلنا إليها. ونوّهت بأهمية التعاون مع الجامعة، مثنية على الجهود الحثيثة التي تبذلها من أجل تعزيز وتمكين البحوث في هذا المضمار.