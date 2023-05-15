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لبنان
القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ سلامة بجلسة استجوابه في باريس لهذا السبب.. هذا ما كشفه مصدر قضائي
Lebanon 24
15-05-2023
|
10:08
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نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول قضائي بارز فشل القضاء اللبناني في ابلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس.
وقد طلب قضاة فرنسيون خلال تواجدهم في لبنان من نظرائهم اللبنانيين تبليغ سلامة باستدعائه للمثول أمامهم في 16 أيار بموجب تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
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وقال المسؤول القضائي إن دورية أمنية توجهت الاسبوع الماضي لأربعة أيام متتالية "الى مبنى مصرف لبنان لتبليغ الحاكم رياض سلامة موعد جلسة استجوابه المقررة أمام القاضية أود بوريزي الثلاثاء في باريس، لكنها لم تعثر عليه"، بحسب "فرانس برس".
وفي كل مرة توجهت فيها الدورية لتبليغ سلامة، وفق المسؤول القضائي، "كان مسؤول الأمن في المصرف يبلغها أن الحاكم لم يحضر لدواع أمنية أو أن لديه اجتماعا خارج مقر المصرف، أو أنه كان موجودا وغادر قبل قليل".
وبعد تعذر تبليغ سلامة، سيراسل قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا القاضية الفرنسية لإطلاعها "لتتخذ في ضوء ذلك القرار المناسب".
وبتعذر تبليغه، من المرجح ألا يمثل سلامة أمام القاضية الفرنسية التي استمعت إليه مع قضاة أوروبيين آخرين في آذار خلال جلستين أشرف عليهما القضاء اللبناني.
وقال المسؤول القضائي: "بعدم تبليغه بات سلامة غير ملزم الذهاب إلى فرنسا".
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