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لبنان

الأبيض عرض مع غريو مشاريع ممولة فرنسيا ودعم المستشفيات الحكومية

Lebanon 24
15-05-2023 | 10:20
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استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في مكتبه، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، بحضور المستشار الدكتور بيار عنحوري. 

وعرض اللقاء للواقع الصحي في لبنان في هذه المرحلة، وآخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع الممولة من فرنسا عبر مؤسسات حكومية فرنسية، والمتعلقة بدعم المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الاولية، وتأهيل مستشفى الكرنتينا، ودعم البرنامج الوطني للصحة النفسية لتطوير نظام متكامل للرعاية النفسية في لبنان.
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كما تطرق البحث الى مشاريع التعاون مع بعض المنظمات الفرنسية غير الحكومية، ومنها تطوير المعايير الارشادية للامراض السرطانية، وإنشاء شبكة مختبرات الصحة العامة للتشخيص المبكر للامراض المعدية ومكافحتها.

وتركز اللقاء على مشاريع التعاون المستقبلية لتلبية الاحتياجات المُلّحة للقطاع الصحي. 

وفي ختام اللقاء، شكر الابيض غريو، وقال: "نثمّن التضامن المستمر لفرنسا الصديقة مع لبنان لا سيما خلال المحن الاستثنائية التي يمر بها، كما دعمها للقطاع الصحي، الذي أصبح اكثر هشاشة، خلال الطوارىء الصحية والاوبئة والكوارث الامنية".

أما غريو فقالت: "ان فرنسا والفرنسيين باقون إلى جانبكم، وسنعمل سوية على مشاريع تدعم القطاع الصحي، وتضمن استمرارية العمل في المستشفيات وبجودة عالية".
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