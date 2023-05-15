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لبنان

غريو: تبقى فرنسا على إلتزامها حماية الأطفال

Lebanon 24
15-05-2023 | 10:26
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 غردت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو عبر صفحتها على "تويتر": "في راشيا، إلتقيت جمعية "حماية" في الحديقة الوحيدة المعاد تأهيلها والمجهزة لدرء مخاطر الإنتهاكات وتعزيز إستقلالية النساء".

وأضافت: "تبقى فرنسا على إلتزامها من أجل حماية الأطفال، وهم من الفئات الأكثر هشاشة في ظل الأزمة الراهنة".
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