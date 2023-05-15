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لبنان
الحلبي تابع مع سفير المغرب ونورا جنبلاط شؤوناً تربوية
Lebanon 24
15-05-2023
|
11:21
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اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع لجنة ممثلة عن نادي "روتاري بيروت ليبرتي" برئاسة لطيفة النكدي.
وتسلم الحلبي من اللجنة نسخة عن الدراسة الميدانية التي قام بها النادي، والمتعلقة بالمهارات التي تطلبها المصانع من خريجي التعليم المهني والتقني، وفيها لائحة عن المهارات المتجددة التي يتوجب توافرها، لكي تفتح مجالات فرص العمل امام خريجي التعليم المهني والتقني بصورة اوسع.
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كذلك، أبدى أعضاء اللجنة "استعداد الروتاري لتركيب معدات للطاقة الشمسية لعدد من المدارس الرسمية، لا سيما وأن النادي وفر مساهمات مالية لهذه الغاية".
وشكر الحلبي إسهامات أندية الروتاري السابقة والحالية لخدمة المدارس الرسمية، وكلف الإدارة متابعة التواصل مع النادي من أجل تحديد المدارس التي يمكن أن يشملها تركيب الطاقة الشمسية أو لجهة المهارات المهنية المطلوبة، مؤكداً أنّ "لبنان تمكّن من الاستمرار في الظروف الصعبة من خلال هذه المبادرات الخيرة والصادقة والفاعلة".
سفير المغرب
إلى ذلك، استقبل الحلبي سفير المغرب في لبنان محمد أكرين، وتناول البحث المشاركة في اجتماع وزراء التربية في المغرب وتكليف سفير لبنان في الرباط تمثيل لبنان في هذا الإجتماع.
وبحث الجانبان في موضوع المنح التي تقدمها المغرب للطلاب اللبنانيين، والسعي لتوقيع اتفاقية تعاون تربوي، وتوسيع أطر التعاون.
نورا جنبلاط
واستقبل الحلبي السيدة نورا جنبلاط يرافقها مدير المركز الوطني للتنمية والتأهيل الدكتور وئام ابو حمدان، وتم البحث في قضايا التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية في المركز، والتعاون من اجل العناية بهم وتمكينهم تربويا.
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