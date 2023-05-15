الحلبي تابع مع سفير المغرب ونورا جنبلاط شؤوناً تربوية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع لجنة ممثلة عن نادي "روتاري بيروت ليبرتي" برئاسة لطيفة النكدي.

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كذلك، أبدى أعضاء اللجنة "استعداد الروتاري لتركيب معدات للطاقة الشمسية لعدد من المدارس الرسمية، لا سيما وأن النادي وفر مساهمات مالية لهذه الغاية".وشكر الحلبي إسهامات أندية الروتاري السابقة والحالية لخدمة المدارس الرسمية، وكلف الإدارة متابعة التواصل مع النادي من أجل تحديد المدارس التي يمكن أن يشملها تركيب الطاقة الشمسية أو لجهة المهارات المهنية المطلوبة، مؤكداً أنّ "لبنان تمكّن من الاستمرار في الظروف الصعبة من خلال هذه المبادرات الخيرة والصادقة والفاعلة".إلى ذلك، استقبل الحلبي سفير المغرب في لبنان محمد أكرين، وتناول البحث المشاركة في اجتماع وزراء التربية في المغرب وتكليف سفير لبنان في الرباط تمثيل لبنان في هذا الإجتماع.وبحث الجانبان في موضوع المنح التي تقدمها المغرب للطلاب اللبنانيين، والسعي لتوقيع اتفاقية تعاون تربوي، وتوسيع أطر التعاون.واستقبل الحلبي السيدة نورا جنبلاط يرافقها مدير المركز الوطني للتنمية والتأهيل الدكتور وئام ابو حمدان، وتم البحث في قضايا التلامذة ذوي الصعوبات التعلمية في المركز، والتعاون من اجل العناية بهم وتمكينهم تربويا.