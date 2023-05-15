بيانٌ جديد من مصرف لبنان يخصّ "صيرفة".. هذا ما أعلنه

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أعلن مصرف لبنان، اليوم الإثنين، أن "حجم التداول على منصة صيرفة بلغ هذا اليوم 130 مليون دولار أميركي بمعدل 86300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".وأكد البيان أنه "على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".