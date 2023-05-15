حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!

ذكرت صحيفة "النهار"، اليوم الإثنين، أنّ سيدتين تعرضتا للرشق بالحجارة من قبل شخصين، وذلك خلال ممارستهما السباحة على شاطئ صيدا.

ووفقاً للصحيفة، فإنّ الشخصين المشار إليهما وهما من المدينة، طلبا من السيدتين إخلاء الشاطئ بسبب إرتدائهما ملابس السباحة، إلا أنهما لم تمتثلا لهذا الأمر. وإثر ذلك، قام الشخصان المذكوران بالإعتداء على السيدتين على مرأى الكثير من الأشخاص الذين كانوا في المكان.

Advertisement

وأشارت "النهار" إلى أنَّ المارة والأهالي الذين تواجدوا في محيط الحادثة لم يتدخلوا أبداً، في حين أنّ السيدتين اللتين تعرضتا للرشق بالحجارة، أصيبتا بجروحٍ.

وأثارت هذه الحادثة ضجّة كبيرة في أوساط أهالي مدينة صيدا، فيما تبين أن السيدتين لجأتا إلى إحدى الجمعيات لمتابعة قضيتهما.

بدوره، قال رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في حديثٍ عبر "النهار" أنه "ليس من دور البلدية أن تمنع أو تسمح لأحد بالسباحة على الشاطئ العام"، وأضاف: " للجميع الحرية الشخصية بارتداء ما يريدون ارتداءه، لكن في الوقت نفسه، تختلف اعتبارات وثقافات مدينة ومنطقة عن أخرى، ثقافة المجتمعات تختلف في لبنان، وأنا كرئيس بلدية لا يمكنني أن أمنع أحداً من السباحة وإذا تعرّض لها أحد نرسل له الشرطة".