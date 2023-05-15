كلامٌ لنائبٍ "قواتي".. هكذا تحدّث عن العلاقة مع باسيل

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أكد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني أننا "نعمل بقناعاتنا وعدم التقاطع مع التيار الوطني الحر على "اسم للرئاسة" لا يعني العجز عن جمع الأكثرية، إذ ثمة قوى أخرى قد تسهم في تأمين أكثرية الـ65"، وقال: "نأمل أن لا يستخدم النائب جبران باسيل تواصله مع المعارضة كورقة تفاوض مع حزب الله".وأضاف حاصباني في حديث لـ"mtv": "أي تقاطع محتمل مع باسيل لن يكون تفاهماً"، معتبراً أن "عدم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يعني أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لم يؤمن أكثرية 65".وأشار الى اننا "لن نعلن عن اسم مرشحنا قبل الجلسة ولدينا أسماء قادرة على جمع الأكثرية".