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لبنان

هذا ما سجّله سعر صرف الدولار مساء اليوم!

Lebanon 24
15-05-2023 | 13:43
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، ما بين 94300  و94500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.


وكانت قد تراوحت تسعيرة الدولار عصراً، ما بين 94200 و 94500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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