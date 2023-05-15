مقابل قلعة صيدا البحرية.. إليكم ما فعله الدفاع المدني

تمكنت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني من إنقاذ سلحفاة بحرية كانت عالقة في الشباك مقابل قلعة صيدا البحريّة.

ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فإنه وبعد تحرير السلحفاة من الشباك، تم إطلاقها في البحر وحالتها جيدة.