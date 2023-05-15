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لبنان

مقابل قلعة صيدا البحرية.. إليكم ما فعله الدفاع المدني

Lebanon 24
15-05-2023 | 13:53
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تمكنت عناصر من وحدة الإنقاذ البحري التابعة للدفاع المدني من إنقاذ سلحفاة بحرية كانت عالقة في الشباك مقابل قلعة صيدا البحريّة.
 
ووفقاً للوكالة "الوطنية للإعلام"، فإنه وبعد تحرير السلحفاة من الشباك، تم إطلاقها في البحر وحالتها جيدة. 
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