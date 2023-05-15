Advertisement

لبنان

آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-05-2023 | 14:13
A-
A+
Doc-P-1067276-638197820773053802.jpg
Doc-P-1067276-638197820773053802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفَت مصادر مصرفيَّة لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، الإشارات التي ظهرت مؤخراً حول وجودِ خلافاتٍ داخلية في مصرف لبنان بشأنِ عمل منصّة "صيرفة" وإستمراريتها.

وأشارت المصادر إلى أنّ التشويش الذي يظهرُ بين فترة وأخرى هدفه ضربُ عمل المنصّة التي تُسهم حالياً في إرساء إستقرارٍ بسعر صرف الدولار، وقالت: "على ما يبدو، هناك جهاتٌ تبدو مستاءة لأن صيرفة لا تفيدها ولهذا السبب بدأ تصويب السهام باتجاهها. الحقيقة أن الإجماع في المصرف المركزي كبيرٌ على دعم تلك المنصة لأنها الباب باتجاه توحيد سعر الصرف، ومن الممكن أن تتحول صيرفة بعد مراحل إصلاحية مُنتظرة إلى مدخلٍ حقيقي لمعالجة وضع الدولار وإرساء الإستقرار المُنتظر".
Advertisement

كذلك، أكدت المصادر أنَّ عمل منصة "صيرفة" مستمرٌّ في الوقت الراهن ولا تغييرات ستطرأ عليها حالياً، موضحة أنَّ أغلب المصارف تلقت إشارات واضحة من مصرف لبنان بهذا الشأن.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2023-05-15
17:30 | 2023-05-15
17:03 | 2023-05-15
16:58 | 2023-05-15
16:34 | 2023-05-15
16:08 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website