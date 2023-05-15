آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟

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وأشارت المصادر إلى أنّ التشويش الذي يظهرُ بين فترة وأخرى هدفه ضربُ عمل المنصّة التي تُسهم حالياً في إرساء إستقرارٍ بسعر صرف الدولار، وقالت: "على ما يبدو، هناك جهاتٌ تبدو مستاءة لأن صيرفة لا تفيدها ولهذا السبب بدأ تصويب السهام باتجاهها. الحقيقة أن الإجماع في المصرف المركزي كبيرٌ على دعم تلك المنصة لأنها الباب باتجاه توحيد سعر الصرف، ومن الممكن أن تتحول صيرفة بعد مراحل إصلاحية مُنتظرة إلى مدخلٍ حقيقي لمعالجة وضع الدولار وإرساء الإستقرار المُنتظر".كذلك، أكدت المصادر أنَّ عمل منصة "صيرفة" مستمرٌّ في الوقت الراهن ولا تغييرات ستطرأ عليها حالياً، موضحة أنَّ أغلب المصارف تلقت إشارات واضحة من مصرف لبنان بهذا الشأن.