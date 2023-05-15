Advertisement

لبنان

إنجازٌ جديد.. محمد الحوت ضمن لائحة "فوربس" لـ100 شخصية قيادية في مجال السياحة

Lebanon 24
15-05-2023 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1067280-638197836161583930.jpg
Doc-P-1067280-638197836161583930.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت مجلة "فوربس" الأميركيّة مؤخراً لائحة بـ100 شخصية قيادية في مجال السّياحة للعام 2023، وتضمّنت اسم رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الأوسط" محمد الحوت.
Advertisement
 
واعتبرت المجلّة أنّ الحوت هو واحدٌ أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة في قطاع السياحة والسفر.
 
مواضيع ذات صلة
أمرٌ يتعلّق بـ"الكهرباء" في لبنان سيُفاجئكم.. اكتشفوا ما قيلَ مؤخراً!
lebanon 24
16/05/2023 01:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومة جديدة عن النازحين السوريين في لبنان.. باحثة تكشفها!
lebanon 24
16/05/2023 01:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
lebanon 24
16/05/2023 01:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
lebanon 24
16/05/2023 01:32:45 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

محمد الحوت

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:30 | 2023-05-15
17:30 | 2023-05-15
17:03 | 2023-05-15
16:58 | 2023-05-15
16:34 | 2023-05-15
16:08 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website