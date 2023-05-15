إنجازٌ جديد.. محمد الحوت ضمن لائحة "فوربس" لـ100 شخصية قيادية في مجال السياحة

نشرت مجلة "فوربس" الأميركيّة مؤخراً لائحة بـ100 شخصية قيادية في مجال السّياحة للعام 2023، وتضمّنت اسم رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الأوسط" محمد الحوت.

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واعتبرت المجلّة أنّ الحوت هو واحدٌ أهم الشخصيات الرائدة والمؤثرة في قطاع السياحة والسفر.