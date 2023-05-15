"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!

تشهدُ مختلف الصيدليات في مناطق لبنانية عديدة ضغطاً كبيراً من المواطنين لشراء أدوية خاصة بمعالجة أعراض "التلبك المعوي".

وفي السياق، قال أحد أطباء الصحة العامة لـ"لبنان24" إنّ "هناك موجة جرثومية في الجو تساهم في حصول أعراضٍ عديدة مثل الخمول المُترافق مع تلبك معوي حاد"، مشيراً إلى أن العديد من المستشفيات شهدت حالات طارئة على هذا الصعيد في الآونة الأخيرة.

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وسط ذلك، فقد تبيّن أنّ أسعار الأدوية لمعالجة تلك الحالات المرضية الطارئة، باهظة جداً، وكشف أحد الصيادلة لـ"لبنان24" إنّه لمعالجة التلبك المعوي منزلياً، يحتاج المواطن إلى أدوية بسعر يتراوح بين 15 و 25 دولاراً، أي ما يُناهز الـ2 مليون و500 ألف ليرة لبنانية!