من سوريا.. "مخابرات الجيش" تتسلّم "مُجرماً" قتل "عميداً"!

أفادت معلومات "لبنان24" بأن الجيش السوري أوقف المدعو "ح.خ." الذي أقدم على قتل العميد المتقاعد "ع. د.ش." في بلدة الدوسة - عكار خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وبحسب المعلومات، فقد جرى تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للتحقيق معه.