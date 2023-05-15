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لبنان

الخروج بأقلّ خسائر

Lebanon 24
15-05-2023 | 17:30
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بدا مرشح رئاسي أكثر ميلاً للخروج، بأقل خسائر من البازار الرئاسي، قبل أن يُطلب منه ذلك، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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