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لبنان
أداء مُحزن
Lebanon 24
15-05-2023
|
18:30
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شخصية روحية مقرّبة أبدت حزنها على أداء سياسيِّي طائفتها، مشيرة إلى أن المهم إنهاء الشغور الرئاسي بصرف النظر عمن يملأ هذا الفراغ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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