أداء مُحزن

شخصية روحية مقرّبة أبدت حزنها على أداء سياسيِّي طائفتها، مشيرة إلى أن المهم إنهاء الشغور الرئاسي بصرف النظر عمن يملأ هذا الفراغ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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