ميقاتي يرأس وفد لبنان الى القمة العربية واجتماع تحضيري بين بو حبيب والبخاري

تتجه الانظار الى القمة العربية المقرر عقدها في التاسع عشر من الشهر الحالي في مدينة جدة السعودية، وسيرأس وفد لبنان إلى القمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي .

ومن المقرر أن يغادر وزير الخارجية عبدالله بو حبيب اليوم الثلاثاء لحضور اجتماع وزراء الخارجية يوم غد الأربعاء. وهو الاجتماع المخصص لمناقشة المقترحات والأفكار التي سيتضمنها مشروع البيان الختامي للقمة الذي سيرفع للقادة العرب.

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وكان بو حبيب اجتمع مع السفير السعودي وليد البخاري للبحث معه في التحضيرات للمشاركة اللبنانية في القمة .

وأوضح البخاري "اننا نريدُ لبنان أن يكون كما كان واحة للفكر وثقافة الحياة وأن ينعم شعبه بالرخاء والازدهار" مضيفا "نتشارك الرغبة نفسها مع المجتمع الدولي في رؤية انجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ممكن".

وقالت مصادر لـ" اللواء" ان الرئيس ميقاتي سيلقي كلمة لبنان في القمة ويتطرق فيها الى الازمات اللبنانية السياسية والاقتصادية والمعيشية، مع التركيز على ملف عودة النازحين، إلى جانب ما تقوم به الحكومة من اجراءات لمعالجة ما امكن من ازمات.

وفي مطلق الاحوال، فإن لبنان معني بالشؤون الاقليمية والسورية، والاستثمارية، وعودة النازحين، اذ يطمح الى البدء بتنظيم عودة ما لا يقل عن مليوني نازح سوري الى بلادهم.

وكانت القمة بدأت أعمالها امس باجتماع مجلس وزراء الاقتصاد والتجارة العرب ومن ضمنهم سوريا.وما يمكن ان يصدر عنها من قرارات وتوجهات حول لبنان.