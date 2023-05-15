المصارف اللبنانية مُتخوّفة من دخول مصارف اجنبية على حسابها

كتب جوزيف فرح في" الديار": تعيش المصارف اللبنانية في حيرة حول كثرة الاحاديث عن وجود مصارف اجنبية مستعدة للدخول الى السوق المصرفية اللبنانية ومرد هذه الحيرة انها اتصلت بمصرف لبنان الذي نفى حاكمه اعطاء اي رخصة مصرفية جديدة بينما يؤكد احدالمصرفيين الكبار ان الحاكم وافق على اعطاء رخص مصرفية جديدة كما ان المسؤولين في حكومة تصريف الاعمال أكدوا في اتصالات معهم انهم لا يستبعدون دخول مصارف اجنبية الى لبنان مع العلم ان صندوق النقد الدولي يحبذ هذا الدخول لاعادة الحياة الى هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني كما ان الخطط الحكومية اقرت بضرورة ذلك.

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واكدت مصادر مصرفية مطلعة ان ما يثير الاستغراب هو الحديث عن وجود مصارف اجنبية ابدت رغبتها بالدخول الى السوق المصرفية قبل ان يبت مصير المصارف الموجودة ان على صعيد اعادة هيكلتها او على صعيد تحديد الخسائر والفجوة المالية ومن سيتحملها وما هي نسبة تحمله لهذه الخسائر.

وتضيف هذه المصادر: انه بدلا من معالجة موضوع المصارف الموجودة بدأ الحديث عن وجود مصارف اجنبية تريد الدخول الى السوق المصرفية وهذا لن يؤدي الى اعادة الثقة بهذا القطاع الاساسي في البلد ودوره المهم في اعادة تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقد بدأت بعض المصارف تتحرى عن الموضوع مع المسؤولين لاستكشاف المستقبل المصرفي وامكان تحقيق الطرح الجديد علما ان الاحاديث ذكرت ان مصرف لبنان قد وافق على دخول هذه المصارف لكن مصادر قريبة من المركزي نفت اي موافقة على دخول اي مصرف اجنبي الى السوق المصرفية حتى الان.