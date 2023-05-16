مواطن يتعرض لصعقة كهربائية... على الفور نقل الى المستشفى

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المدعو "م.ح" لصعقة كهربائية اثناء قيامه بتصليح مضخة مياه في منطقة التل في طررابلس.

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وعلى الفور، عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافه ونقله الى "المستشفى الاسلامي".ووفقا للمعلومات، بعد وصول "م.ح" الى المستشفى وُصفت حالته بالمستقرة.