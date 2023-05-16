سلّمته السلطات السورية.. قاتل العميد المتقاعد علاء الدين علي شريتح بقبضة المخابرات

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏"بتاريخ 15 / 5 / 2023، تسلمت مديرية المخابرات من السلطات السورية المواطن (ح.خ.) استناداً إلى إشارة القضاء المختص، وكان قد أقدم بتاريخ 15 / 10 / 2022 على إطلاق النار باتجاه العميد المتقاعد علاء الدين علي شريتح نتيجة إشكال حول ملكية عقار ما أدى إلى مقتله، ثم فر إلى الأراضي السورية.بوشر التحقيق مع المطلوب بإشراف القضاء المختص".