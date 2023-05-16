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لبنان

سلّمته السلطات السورية.. قاتل العميد المتقاعد علاء الدين علي شريتح بقبضة المخابرات

Lebanon 24
16-05-2023 | 00:43
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:‏

"بتاريخ 15 / 5 / 2023، تسلمت مديرية المخابرات من السلطات السورية المواطن (ح.خ.) استناداً إلى إشارة القضاء المختص، وكان قد أقدم بتاريخ 15 / 10 / 2022 على إطلاق النار باتجاه العميد المتقاعد علاء الدين علي شريتح نتيجة إشكال حول ملكية عقار ما أدى إلى مقتله، ثم فر إلى الأراضي السورية.
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بوشر التحقيق مع المطلوب بإشراف القضاء المختص".
 
 
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