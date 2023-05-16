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لبنان

ما السر في قول بري "انا جاهز"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-05-2023 | 01:15
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أوضحت أوساط نيابيّة أنّ تحديد رئيس مجلس النواب نبيه برّي تاريخ 15 حزيران أو ما قبله لانتخاب رئيس للجمهوريّة، لا يعني أنّ هناك دعوة لجلسة نيابيّة جديدة، لأنّ الظروف لم تتأمّن حتّى اللحظة لوصول أيّ مرشّح إلى قصر بعبدا.
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وقالت الأوساط "إنّ الرئيس برّي، أراد من خلال تحديد هذا الموعد، حض وتشجيع النواب على الإسراع في التشاور والتوافق على مرشّح"، معتبرة "أنّ الحوار وحده كفيل بتحقيق هذا الإجماع الذي يبحث عنه أغلبيّة النواب".
وشدّدت الأوساط على أنّ برّي "ملتزم بالدعوة لجلسة نيابيّة حين يرى أنّ النواب أصبحوا قادرين على انتخاب رئيسٍ".
وكان لافتا في السياق ذاته ما نقله زوار عين التينة لجهة قول رئيس مجلس النواب "لن أدعو إلى عقد جلسة من أجل إطلاق مزايدات، فليتفقوا على مرشّح وأنا جاهز".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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