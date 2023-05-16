الانتخابات البلدية.. كأنها لم تؤجل

Advertisement

بالرغم من أن حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في المرحلة المقبلة يبدو مستحيلا، وتمديد ولاية المجالس البلدية، الا ان عددا لا بأس به من القوى السياسية لا يزال يعد العدة لها.وبحسب مصادر مطلعة، فإن حزب الله بشكل اساسي يستمر بتحضيراته للانتخابات البلدية بشكل لافت، وان كان توقف عن تشكيل اللوائح، لكن نشاطه الانتخابي لا يزال بارزا في القرى والبلدات.وترى المصادر ان هذا الامر تقوم به "القوات اللبنانية" ايضا، اضافة الى عدد لا بأس به من رؤساء البلديات المخضرمين في اكثر من منطقة لبنانية.