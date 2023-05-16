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لبنان

الانتخابات البلدية.. كأنها لم تؤجل

Lebanon 24
16-05-2023 | 01:30
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بالرغم من أن حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في المرحلة المقبلة يبدو مستحيلا، وتمديد ولاية المجالس البلدية، الا ان عددا لا بأس به من القوى السياسية لا يزال يعد العدة لها.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن حزب الله بشكل اساسي يستمر بتحضيراته للانتخابات البلدية بشكل لافت، وان كان توقف عن تشكيل اللوائح، لكن نشاطه الانتخابي لا يزال بارزا في القرى والبلدات.
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وترى المصادر ان هذا الامر تقوم به "القوات اللبنانية" ايضا، اضافة الى عدد لا بأس به من رؤساء البلديات المخضرمين في اكثر من منطقة لبنانية.

لبنان

خاص

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