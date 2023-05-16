"أمر عمليات اعلامي": هجوم في هذا الاتجاه

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بدا من خلال المتابعة الدورية لعدد من وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة، أن هناك ما يشبه "أمر عمليات" أعطي لمطابخها التحريرية يقضي بشن حملات إعلامية على عدد من الشخصيات السياسية ورؤساء الاحزاب وخاصةً "السيادية" منها، وتشمل الحملات أيضاً نبش تصاريح قديمة لهؤلاء ومقارنتها بمواقف حالية وخاصة في موضوع نصاب جلسات انتخاب الرئيس وحضور جلسات تشريع الضرورة.ولفت المصدر "الى أن هذه الحملات هدفها التشويش على تحرك الشخصيات السياسية التي تعارض إنتخاب سليمان فرنجية وتسعى لجمع قوى المعارضة والمستقلين على موقف موحّد .