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لبنان

خلاف بين "حلفاء الامس" على الدائرة المالية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-05-2023 | 02:45
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تشهد مؤسسة عامة بداية تناحر بين أخصام اليوم "حلفاء الأمس" على موقع شغُر بسبب وعكة صحية كبيرة ألمت برئيس الدائرة المالية، ويبدو أنه لن يستطيع معاودة العمل في القريب المنظور، من هنا بدأ التناحر حول من سيتولى هذا المنصب بالوكالة بتكليف من المدير العام للمؤسسة، لكن وزير الطاقة حسم الجدل وقام على الفور بتكليف رئيسة الدائرة الإدارية تسيير الأمور المالية.
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وذكر المصدر أن المديرة التي تم تعيينها مقربة جداً من التيار الوطني ، مما أثار حفيظة عدد من الموظفين ممن  يعتبرون انفسهم أحق بتولي المهام.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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