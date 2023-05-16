أصوات انفجارات في مرجعيون وحاصبيا والعرقوب... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اصوات انفجارات قوية في قرى وبلدات مرجعيون، حاصبيا والعرقوب، تبيّن انها ناجمة عن قصف مدفعي داخل مزارع شبعا ومرتفعات الجولان جراء المناورات العسكرية التي يجريها جيش العدو الاسرائيلي.

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