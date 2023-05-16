Advertisement

لبنان

أصوات انفجارات في مرجعيون وحاصبيا والعرقوب... ما القصة؟

Lebanon 24
16-05-2023 | 01:54
A-
A+
Doc-P-1067397-638198254060086307.jpg
Doc-P-1067397-638198254060086307.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اصوات انفجارات قوية في قرى وبلدات مرجعيون، حاصبيا والعرقوب، تبيّن انها ناجمة عن قصف مدفعي داخل مزارع شبعا ومرتفعات الجولان جراء المناورات العسكرية التي يجريها جيش العدو الاسرائيلي. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
موسى: لبنان سيكون ضمن اهتمامات القمة العربية
lebanon 24
16/05/2023 11:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في وزارة السياحة للبحث في مشروع مدينة السينما اللبنانية
lebanon 24
16/05/2023 11:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرواتب أصبحت بالدولار.. هكذا يُساهم القطاع الخاص بإنعاش الاقتصاد اللبناني
lebanon 24
16/05/2023 11:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا هو الوفد اللبناني الى القمة العربية
lebanon 24
16/05/2023 11:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24

انفحارات

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:15 | 2023-05-16
04:15 | 2023-05-16
04:09 | 2023-05-16
04:00 | 2023-05-16
03:56 | 2023-05-16
03:45 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website