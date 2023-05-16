هذا هو الوفد اللبناني الى القمة العربية

كشفت اوساط حكومية معنية "ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيرأس الى القمة العربية في جدة يوم الجمعة المقبل وفدا وزاريا يضم السادة: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير السياحة وليد نصار، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن، على ان ينضم الى الوفد سفير لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة وسفير لبنان لدى الجامعة العربية علي الحلبي.

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