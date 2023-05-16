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لبنان

انخفاض في أسعار المحروقات.. هكذا أصبحت اليوم!

Lebanon 24
16-05-2023 | 02:09
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انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 18000 ليرة لبنانية، والمازوت 13000 ليرة لبنانية والغاز 24000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- بنزين 95 أوكتان: 1617000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1659000 ليرة لبنانية.
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- المازوت: 1386000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 889000 ليرة لبنانية.
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