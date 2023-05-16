"2000 دولار"... الأقساط المدرسية تطرح علامات الاستفهام

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كان من المنتظر ان ترفع المدارس الخاصة أرقام أقساطها المحددة بالدولار الأميركي، لا بل كان من الأكيد ان هذه المدارس ستقوم بدولرة اقساطها بشكل كليّ تماشيا مع حاجة ومتطلبات التعليم والأساتذة.لكن ما لم يكن متوقعا هو ان تقوم بعض المدارس برفع اقساطها من دون اي مقاربة واقعية للوضع الاقتصادي العام الذي تمر به العائلات في لبنان.في هذا المجال، علم لبنان 24" ان الاهالي في بعض المدارس الخاصة تبلغوا بطريقة غير رسمية ان اقساط اولادهم في الصفوف ما قبل الابتدائية ستبلغ ما لا يقل عن 2000 دولار أميركي في السنة الدراسية المقبلة، وهذا الرقم لا يشمل كلفة التسجيل والقرطاسية والملابس وغيرها.أمام هذا الواقع، عبّر الأهالي عن صدمتهم، كما عبّرت بعض لجان الاهالي عن عدم تقبلها للواقع الجديد وعدم تسليمها بظاهرة نزوح التلاميذ من المدارس الخاصة، التي من المتوقع ان يشهدها لبنان مع انطلاقة العام الدراسي المقبل.كما افادت المعلومات ان لجان الاهالي سيكون لها أكثر من تحرك باتجاه وزارة التربية والمسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن المدارس من مرجعيات روحية وسياسية، وذلك بهدف لجم نسبة الزيادات غير المنطقية والتوصل الى أقساط مدرسية منصفة للاهالي والمدارس في الوقت نفسه.