نائبٌ يُنصِّب نفسه "مُرشداً" على زملائه!

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أثارَ كلامٌ عائدٌ لأحد النواب عن كتلة "التغيير" في البرلمان سخطاً في أوساط العديد من الناشطين، إذ اعتبر هؤلاء أن هذا النائب يُمارس دور "المُرشد" على غيره ويضعُ نفسه في خانة "الناقد" وكأنه ليس ضمن تركيبة الكتلة النيابية التغييرية.ووصفت الأوساط ممارسات النائب بأنها إشارة إلى وجود تباعدٍ عن غيره من النواب، خصوصاً أنه بات يستخدُم منابر عامّة لانتقاد ممارساتهم البرلمانية والسياسية.