في دردشة خاصة.. ماذا كشف أحد النواب عن نتيجة "إنتخابات الرئاسة"؟

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رأى أحد النواب في البرلمان خلال دردشة خاصّة أنّ الحراك السياسي على صعيد الملف الرئاسي ما زال يدورُ في حلقةٍ مفرغة، مشيراً إلى أنّ الضغط الخارجي ما زال محدوداً ولم يدفع باتجاه أي تغييرات واضحة.وفي سياق حديثه عن نتيجة الإنتخابات الرئاسية، قال:"كل اللي عم ينقال هلأ حكي.. العبرة بالخواتيم.. والكلام المزبوط عن النتيجة بالآخر مش هلأ".