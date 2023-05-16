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لبنان

عائلات تفترش احدى الحدائق في طرابلس... والبلدية تتحرك (صور)

Lebanon 24
16-05-2023 | 02:46
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أخلت دورية من شرطة بلدية طرابلس، بتوجيه من رئيس البلدية المهندس أحمد قمرالدين وقائد الشرطة ربيع الحافظ، عدة عائلات من "النوّر الرحل"، الذين كانوا قد افترشوا ارض حديقة "مستديرة نهر ابو علي" في التبانة، ناصبين مجموعة من الخيم في المحلة بحجة عدم وجود مأوى لهم.
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وفي بيان لها، اوضحت شرطة البلدية انه "فور ورود معلومات عن تواجد مجموعة من "النوّر الرحل"  في الحديقة بحجة عدم وجود مأوى لهم، توجهت  خلال ساعات الليل دورية من مخفر التبانة في شرطة بلدية طرابلس، وسطرت محضرا بالواقعة، وانتظرت حتى الصباح وقامت بإجلائهم عبر شاحنة أحضرت خصيصاً ونقلتهم الى خارج مدينة طرابلس".
 
 
 
 
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