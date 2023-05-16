هذا ما فعله أمن الدّولة شمالا

جالت عناصر من أمن الدّولة برفقة مندوب من وزارة الاقتصاد على المؤسسات التجارية ومحال السوبرماركت في طرابلس، وسطّرت محاضر ضبط في حق المؤسسات التي تجاوزت نسبة أرباحها الحدّ القانوني. (الوكالة الوطنية)

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