اجتماع في وزارة السياحة للبحث في مشروع مدينة السينما اللبنانية

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عقد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، اجتماعا تشاوريا في مكتبه في الوزارة، في اطار متابعة المباراة الهندسية بين الجامعات لتقديم مشروع مدينة السينما اللبنانية التى أعلنت سابقا، وذلك في حضور عميد كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية الدكتور هشام زين الدين INBA-UL، عميد كلية العمارة في جامعة الروح القدس USEK الدكتور ظافر سليمان، والدكتور انطوان فشفش من كلية العمارة قي جامعة القديس يوسف USJ، عميد الاكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة ALBA الدكتور فضل الله داغر مع المهندس كامل عبود، رئيس جمعية "مجتمع بيروت السينمائي" سام لحود ومديرتها دوريس سابا والمهندسة رانية عبد الصمد من وزارة السياحة.وعرض لحود شروط المسابقة و كان تشاور مع عمداء كليات العمارة لوضع الشروط التفصيلية للا سراع في إطلاق المباراة مع المتابعة الحثيثة والأخذ بالملاحظات التى تم تقديمها.