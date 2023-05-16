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لبنان

حلحلة متوقعة بشأن إضراب موظفي القطاع العام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-05-2023 | 03:45
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لا يزال الإضراب الذي تنفذه رابطة موظفي الإدارة العامة مستمرا بعد رفضها الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، والتقى وفد من الرابطة قبل نحو أسبوعين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العمل مصطفي بيرم حيث تم خلال الاجتماع الاتفاق على ان تُقدم الرابطة مشروع حل ضمن مهلة زمنية للتوصل سريعا إلى رفع الإضراب، ولكن يبدو ان ما من جديد على هذا الصعيد.
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  وأكد مصدر مطلع على المفاوضات الجارية مع رابطة موظفي القطاع العام لـ "لبنان 24" ان "الدولة غير قادرة في هذا الوقت على تلبية الزيادة المطلوبة"، مشيراً إلى ان "استمرار الموظف في القطاع العام بتقاضي الراتب وملحقاته بالليرة ينعكس سلبا على القطاع".  
 ولفت إلى ان "اللجنة التي تم تأليفها لمتابعة المقترحات لا تزال تعقد الاجتماعات"، كاشفا عن تقدم باتجاه انهاء الإضراب المستمر منذ عدة أشهر".  
 واعتبر ان "هذا الأمر أي رفع الإضراب يعتمد على تجاوب اللجنة والدولة بكافة أجهزتها مع مطالب القطاع العام المُحقة ولاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الحالي".  

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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