31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لبنان والتاريخ .. ماذا عن التفاهم السعودي – السوري؟!
المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem
|
Lebanon 24
16-05-2023
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فك تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لم تكن عملية احتضان بقدر ما هي محاولة انتزاع دبلوماسي ناعم لبشار الاسد من الحضن الايراني قادته الممكلة العربية السعودية. جاءت رداً على زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لدمشق بعد حوالى ثلاث عشرة سنة من اندلاع الازمة السورية. على ما حملته هذه الزيارة من تنظيم لصفوف التعاون في محاولة لترسيخ النفوذ الايراني في سوريا، الا انها نتائجها ستبقى محكومة بالمسار السعودي الذي اطلق محركاته بخطى ثابتة وحازمة في المنطقة نحو استلام دفة القيادة العربية وتحديدا الاسلامية السنيّة المعتدلة.
Advertisement
هي بداية البدايات في كسر الستاتيكو التي سارت عليه المنطقة منذ العام 2005 والذي تظهرت فصوله انطلاقا من لبنان مع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما افرزه هذا الحدث من تطورات كبيرة، ابرزها خروج الجيش السوري من لبنان مقرونا باتهام سوريا بالاغتيال ورفض حزب الله وحركة امل لهذا الاتهام والذي شكل في حينه ركيزة فك التفاهم السعودي السوري منذ اتفاق الطائف، فخلّف في ظله انقساماً عموديا داخلياً واضحاً وكشف عن عورات القيادات السياسية للبلد التي لطالما اتكلت على ادارة الخارج لها وعلى فرض التوافقات في ما بينها. وحتى مع خروج رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من السجن وعودة جنرال الرابية ميشال عون من المنفى لم يتبدل في المشهد شيئ وانما انتقل من مرحلة الصراع السنيّ الشيعي حيث صعود الشيعية السياسية الى مرحلة الصراع الماروني الاسلامي على خلفية حقوق المسيحيين في إعادة لمشهد المارونية السياسية السابقة والذي لا نزال نعيش فصوله حتى تاريخه.
وعلى اطراف المأزق اللبناني حل الربيع الربيع العربي برياحه الخمسينية الملتهبة حارقاً الرؤوس فيما بقيت الانظمة متجذرة في النفوس الى ان تعطلت محركاتها في سوريا بدعم روسي وايراني اوصل اللاعبين الكبار الى خيار نصف عودة ونصف رحيل، في ظل تخبط داخلي كبير للدول الراعية للحرب على كل المستويات، الامر الذي مهد الطريق نحو فتح اوراق التفاهم وصولا الى رسم ستاتيكو جديد في المنطقة. ولكن ماذا عن لبنان الغارق في ازماته وماذا عن مصير التفاهم السعودي السوري على لبنان بعد عودة الحرارة على الخط الايراني ؟!
لاشك ان سياسة الانفتاح التي تضطلع بها المملكة تجاه خصومها أولا، تنبىء بمرحلة جديدة من التعاطي مع ملفات المنطقة ولبنان جزء اساسي فيها وحراك السفير السعودي مؤخراً على خلفية الملف الرئاسي خير دليل، الا انه ،على رغم ذلك، لن تنزلق في شرك الاصطفافات وهي التي رسمت لنفسها موقعا وسطا مع صفر مشاكل. كما انها في المقابل تعلم مدى اهتمام سوريا تاريخيا بان يكون لها دور في لبنان ورفض اي قوى تصادمها فيه، وحصل ذلك فعلا ابان الحرب الاهلية والاعتداءات التي تعرضت لها القوات السعودية في لبنان عندما كانت في عداد قوات السلام العربية قيل في حينه ان كان يقف خلفها مناصرون لسوريا. من هنا فهي لن تتنازل عن دورها في لبنان تاركة في الوقت عينه هامشاً من التوافق ، متكلة في آن على التزامات ايران تجاهها مما قد يؤسس لمرحلة جديدة تشبه في مناخها مناخ اتفاق الطائف، وقد نجد ترجماتها بداية في ملف رئاسة الجمهورية والذي فيما لو حصل ليس مستبعدا ان يشهد رئيس الجمهورية الجديد زيارة قد تكون "مفاجأة" على غرار الزيارة المشتركة التي اجراها العاهل السعودي والرئيس السوري الى لبنان في حزيران العام 2010 خلال ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وذلك لتهدئة التوتر على خلفية الاتهامات التي وجهت في حينه الى اعضاء من حزب الله في اغتيال الحريري.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
Lebanon 24
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
14:13 | 2023-05-15
15/05/2023 02:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
15:03 | 2023-05-15
15/05/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
12:19 | 2023-05-15
15/05/2023 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
15:12 | 2023-05-15
15/05/2023 03:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بـ"الكهرباء" في لبنان سيُفاجئكم.. اكتشفوا ما قيلَ مؤخراً!
Lebanon 24
أمرٌ يتعلّق بـ"الكهرباء" في لبنان سيُفاجئكم.. اكتشفوا ما قيلَ مؤخراً!
16:34 | 2023-05-15
15/05/2023 04:34:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
المحامية ميرفت ملحم Mirvat Melhem
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-05-16
هل تحسم القمة العربية الانتخابات الرئاسية؟
09:57 | 2023-05-16
ماذا ينتظر من يتغيّب عن الجلسات الإنتخابيّة؟
09:45 | 2023-05-16
السفيرة الكندية زارت مجلس النواب والبحث تناول موضوع النازحين وسبل الدعم
09:45 | 2023-05-16
كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟
09:29 | 2023-05-16
ندوة في جامعة الكسليك عن كتاب "مسائل في تاريخ جبة بشري في الحقبتين الفرنجية والمملوكية"
09:26 | 2023-05-16
عربيد استقبل فرونتسكا وبحث معها في تداعيات النزوح السوري
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
16/05/2023 17:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
16/05/2023 17:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
16/05/2023 17:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact