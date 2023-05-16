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لبنان

استياء من رئيس حزب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-05-2023 | 04:30
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نُقِلَ عن ذوي شخصية راحلة استياؤهم الشديد حيال "التقصير المعيب لرئيس حزب في أداء واجباته مع المناسبة وصاحبها" قائلين: "ما توقعنا هالقد".
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المصدر: لبنان 24
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