Advertisement

لبنان

كرم: على باسيل أن يحسم أمره

Lebanon 24
16-05-2023 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1067428-638198300035653650.jpg
Doc-P-1067428-638198300035653650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد النائب فادي كرم أن "المفاوضات التي تجرى هي بين أطراف المعارضة والتيار الوطني الحر، والاتصالات قائمة للوصول إلى تفاهم على مرشح واحد لخوض المعركة الرئاسية معا، طالما حصل الاتفاق على معارضة مرشح الممانعة".
Advertisement
وعن حسم التوافق على مرشح أو اثنين، أوضح  في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" أن "هذا الموضوع يحتاج بعض الوقت وقد لا يعلن عنه حتى تحديد جلسة انتخاب الرئيس".
ولفت كرم إلى أن "هناك اتصالات بين النائب جبران باسيل، و"حزب الله" للتفاهم"، مؤكدا "أنه يجب على باسيل أن يحسم أمره، وإما أن يضع يده بيد المعارضة لإنقاذ الوطن أو يختار العودة إلى التفاهم مع الحزب وبالتالي يكون قد جنى على نفسه وعلى الوطن".
 
وعن موقف كتلة "القوات " في حال حصول السيناريو الأخير، قال: "نترك الموضوع إلى حينه ونتفاوض مع أطراف المعارضة الذين نتشارك معهم تصورا واحدا بالشؤون الوطنية لاتخاذ القرار معا".
وردا على سؤال عن إمكان تأمين 65 صوتا في حال التلاقي على مرشح مشترك مع التيار "الوطني الحر"، أمل كرم في أن" تصطف معهم حينها الأطراف المترددة حتى الساعة".
واكد أن "القوات والمعارضة تكثفان الاتصالات لاتخاذ القرار والاستعداد حتى لو كانت الجلسة بعد أيام قليلة"، طالبا من الرئيس بري" الدعوة إلى جلسة طالما يقول إن لديه هذه النية".
 أما عن المشاركة في الجلسة من عدمها، فأكد أن "القرار لم يتخذ بعد من قبل القوات التي ستحسم قرارها بالاتفاق مع المعارضة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2023-05-16
05:00 | 2023-05-16
04:00 | 2023-05-16
06:03 | 2023-05-16
05:37 | 2023-05-16
05:21 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website