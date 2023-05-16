كرم: على باسيل أن يحسم أمره

أكد النائب فادي كرم أن "المفاوضات التي تجرى هي بين أطراف المعارضة والتيار الوطني الحر، والاتصالات قائمة للوصول إلى تفاهم على مرشح واحد لخوض المعركة الرئاسية معا، طالما حصل الاتفاق على معارضة مرشح الممانعة".

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وعن حسم التوافق على مرشح أو اثنين، أوضح في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" أن "هذا الموضوع يحتاج بعض الوقت وقد لا يعلن عنه حتى تحديد جلسة انتخاب الرئيس".

ولفت كرم إلى أن "هناك اتصالات بين النائب جبران باسيل، و"حزب الله" للتفاهم"، مؤكدا "أنه يجب على باسيل أن يحسم أمره، وإما أن يضع يده بيد المعارضة لإنقاذ الوطن أو يختار العودة إلى التفاهم مع الحزب وبالتالي يكون قد جنى على نفسه وعلى الوطن".

وعن موقف كتلة "القوات " في حال حصول السيناريو الأخير، قال: "نترك الموضوع إلى حينه ونتفاوض مع أطراف المعارضة الذين نتشارك معهم تصورا واحدا بالشؤون الوطنية لاتخاذ القرار معا".

وردا على سؤال عن إمكان تأمين 65 صوتا في حال التلاقي على مرشح مشترك مع التيار "الوطني الحر"، أمل كرم في أن" تصطف معهم حينها الأطراف المترددة حتى الساعة".

واكد أن "القوات والمعارضة تكثفان الاتصالات لاتخاذ القرار والاستعداد حتى لو كانت الجلسة بعد أيام قليلة"، طالبا من الرئيس بري" الدعوة إلى جلسة طالما يقول إن لديه هذه النية".

أما عن المشاركة في الجلسة من عدمها، فأكد أن "القرار لم يتخذ بعد من قبل القوات التي ستحسم قرارها بالاتفاق مع المعارضة".