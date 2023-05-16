كركي: الاستمارات والوصفات المسعّرة بالدولار غير مقبولة من الصندوق

Advertisement

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه "بناء على كتاب موجّه من مديرية ضمان المرض والأمومة بشأن عدّة مراجعات تقدّم بها المضمونون ورؤساء المكاتب تفيد أنّ بعض الأطبّاء يقومون بتسجيل الأعباء الطبيّة بالعملة الأجنبيّة ما يخالف القوانين والأنظمة المعتمدة التي تفرض على المصفين ومستخدمي الصندوق اعتماد قيمة تعرفات المعاينات والأدوية وجميع الأعمال والمستلزمات الطبية بالليرة اللبنانية على الاستمارات الطبية عند معالجتها،وعليه، أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميمًا حمل الرقم 937 تاريخ 15 أيار 2023 قضى بموجبه التالي :"يُطلب إلى جميع الاطباء والصيادلة والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسجيل قيمة المعاينة وأسعار الأدوية والأعمال الطبية والمخبرية والشعاعية بالليرة اللبنانية تحت طائلة عدم قبول أي وصفة طبية تتضمن أسعار بغير الليرة اللبنانية."وأكّد المدير العام أنّه في حال عدم التجاوب والتزام المؤسسات الصحية بهذا التعميم، ستعمد إدارة الصندوق الى اتخاذ الاجراءات الرادعة والمناسبة بحقّهم والتي قد تصل الى حدّ فسخ العقود مع المخالفين منهم".