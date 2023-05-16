Advertisement

لبنان

كركي: الاستمارات والوصفات المسعّرة بالدولار غير مقبولة من الصندوق

Lebanon 24
16-05-2023 | 04:09
A-
A+
Doc-P-1067443-638198323918691118.jpg
Doc-P-1067443-638198323918691118.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، انه "بناء على كتاب موجّه من مديرية  ضمان المرض والأمومة بشأن عدّة مراجعات تقدّم بها المضمونون ورؤساء المكاتب تفيد أنّ بعض الأطبّاء يقومون بتسجيل الأعباء الطبيّة بالعملة الأجنبيّة ما يخالف القوانين والأنظمة المعتمدة التي تفرض على المصفين ومستخدمي الصندوق اعتماد قيمة تعرفات المعاينات والأدوية وجميع الأعمال والمستلزمات الطبية بالليرة اللبنانية على الاستمارات الطبية عند معالجتها،
Advertisement

وعليه،  أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي تعميمًا حمل الرقم 937  تاريخ 15  أيار  2023  قضى بموجبه التالي :

"يُطلب إلى جميع الاطباء والصيادلة والمؤسسات الطبية المتعاقدة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسجيل قيمة المعاينة وأسعار الأدوية والأعمال الطبية والمخبرية والشعاعية بالليرة اللبنانية تحت طائلة عدم قبول أي وصفة طبية تتضمن أسعار بغير الليرة اللبنانية."

وأكّد المدير العام أنّه في حال عدم التجاوب والتزام المؤسسات الصحية بهذا التعميم، ستعمد إدارة الصندوق الى اتخاذ الاجراءات الرادعة والمناسبة بحقّهم والتي قد تصل الى حدّ فسخ العقود مع المخالفين منهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:47 | 2023-05-16
05:00 | 2023-05-16
04:00 | 2023-05-16
06:03 | 2023-05-16
05:37 | 2023-05-16
05:21 | 2023-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website