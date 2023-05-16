في بلدة رميش شاب يفارق الحياة.... هذا ما حصل معه (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب المسعف "محمد حسن فقيه" بعد تعرضه لحادث سقوط اثناء ممارسته رياضة ركوب الخيل في بلدة رميش.

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عن الخيل يوم أمس في بلدة رميش