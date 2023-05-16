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لبنان

سرقة أبواب وحنفيات وأسلاك.. هذا ما حصل بدار المعلمين في كسارة

Lebanon 24
16-05-2023 | 04:59
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مسلسل السرقات مستمر، فقد حضرت مديرة دار المعلمين والمعلمات د. ك الى مركز عملها في كسارة فوجدت ان الدار تعرّضت للسرقة ولاحظت أن الأغراض في الطبقة السفلية مبعثرة، كما وجدت 8 أبواب منزوعة مقابضها، كما تمت سرقة حنفيات المياه وقطع الأسلاك العائدة للهواتف وماكينات الإنترنت، من دون سرقتها،  ووجدت باب السطح مفتوحا.
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وادعت د. ك في مخفر المعلقة، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها. (الوكالة الوطنية)  

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