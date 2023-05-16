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زارت المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ملتقى التأثير المدني في بيروت. كان في استقبالها رئيس الهيئة الإداريّة فيصل الخليل وأعضاء الهيئة الإداريّة يوسف الزّين، فادي رحمة، معتزّ الصوّاف والمدير التّنفيذي للملتقى زياد الصّائغ.كان في اللّقاء تداولٌ في القضيّة اللّبنانيّة والدور البنيويّ الذي يلعبه المجتمع المدني في لبنان من أجل الدّفع باتّجاه بناء دولة المواطنة السيِّدة العادِلة الحرّة المستقلّة التي تحترم الاستحقاقات الدّستوريّة، وتلتزم الحَوكمة الرّشيدة والسياسات العامّة في سبيل خدمة الخير العامّ، وصَوْن الهويّة اللّبنانية نموذجًا في التنوّع والعَيش معًا. وأكَّد الملتقى على موجب حياد لبنان الإيجابي من باب دوره التاريخي الحضاريّ. وقد شكر الملتقى للمنسّقة الخاصّة والأمم المتّحدة الجهود الجبّارة التي يبذلون في دعم الشّعب اللّبناني على كافّة المستويات. وكان بحثٌ في آليات التّنسيق مع الأمم المتّحدة بما يَرقى إلى طموحات الشعب اللّبناني.