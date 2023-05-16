لبنان سيتأثر بكتل باردة... الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ فهل تعود الأمطار؟

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وجاء في النشرة الاتي :



- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتستمر حتى ظهر الأربعاء حيث تنحسر تدريجيا ، ليعود فيتأثر اعتبارا من يوم الخميس بكتل باردة نتيجة تأثير منخفض جوي على تركيا يؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وبعض التقلبات اعتبارا من ليل الخميس/الجمعة وحتى نهاية الأسبوع.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم اجمالا مع بداية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل مع رياح ناشطة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات.وجاء في النشرة الاتي :- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتستمر حتى ظهر الأربعاء حيث تنحسر تدريجيا ، ليعود فيتأثر اعتبارا من يوم الخميس بكتل باردة نتيجة تأثير منخفض جوي على تركيا يؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وبعض التقلبات اعتبارا من ليل الخميس/الجمعة وحتى نهاية الأسبوع.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و27 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:

صاف اجمالا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية و تلامس الـ35 درجة بخاصة في المناطق الداخلية والجنوبية، كما تنخفض نسبة الرطوبة لذا نحذر من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة واحتمال حدوث حرائق، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة.



الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع بداية انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية على الساحل مع رياح ناشطة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من المساء ويتكون الضباب على المرتفعات.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي وملحوظ في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة تؤدي الى تشكل الضباب على المرتفعات، تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ خلال الليل بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية.



الجمعة:

غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر بخاصة شمال البلاد.



-الحرارة على الساحل من 22 إلى 27 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 24 درجة، في الداخل من 16 إلى 30 درجة.



-الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/م.



-الانقشاع: جيد إجمالا.



-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70 %.



-حال البحر: مائج اجمالا، حرارة سطح الماء: 20 درجة.



-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق



-ساعة شروق الشمس: 5,37



-ساعة غروب الشمس: 19,34