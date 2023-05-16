وزارة الخارجية تستنكر الاعتداء الذي تعرّضت له سفارة الأردن في الخرطوم

تستنكر وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء الذي تعرّضت له، أمس، سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في الخرطوم وتدين بشدة اقتحام مبنى البعثة وأعمال التخريب التي حصلت وتدعو جميع الفرقاء الى احترام المواثيق الدولية والأعراف لجهة عدم التعرض للمباني الدبلوماسية والحفاظ على حرمتها. كما تعبّر الوزارة عن تضامنها مع الاردن الشقيق حكومة وشعبا".

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