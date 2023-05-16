دهم فندق في بيروت... ما القصة؟

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، واعلنت في بيان انها " ضبطت كميات كبيرة من السيجار والسجائر المهربة والتنباك المعسل المهرب والمزور بنتيجة عمليات دهم في أحد الفنادق في بيروت وفي منطقة طرابلس.وسُطرَت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.