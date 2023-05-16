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لبنان

حرصاً على كرامة العمال والعاملات الاجانب.. هذا ما أكّده بيرم لسفير سريلانكا

Lebanon 24
16-05-2023 | 06:03
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استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم سفير سريلانكا كابيلا سوسنتا جايويرا،  وعرض معه لموضوع العمالة السريلانكية في لبنان.

 وشكر السفير السريلانكي لبنان على" تعامله اللائق مع العمال والعاملات من دولة سريلانكا"، طالبا" تسوية بعض الحالات المعينة في هذا المجال".
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وقد وعده الوزير بيرم تقديم كل التسهيلات في سبيل ذلك، مبدياً حرصه "على حفظ كرامة أي عامل اجنبي او عاملة ضمن القوانين المرعية الاجراء، والحقوق البديهية لأي انسان".

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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