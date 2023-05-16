الحلبي يحسمها.. لا افادات لطلاب الشهادات الرسمية على ايامه!

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أكد وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، الا افادات لطلاب الشهادات الرسمية "على ايامه"، وقال: لا نرى اي سبب لتأجيل او إلغاء الامتحانات الرسمية لان الامتحان هو المسار الطبيعي لانهاء العام الدراسي".وأوضح "ان المدارس الرسمية تقوم بدورات تكثيف بما يعوض للتلاميذ ما فقدوه في خلال فترة الانقطاع لعدم حرمانهم من حقهم في الحصول على الشهادات التي يستحقونها".وردا على سؤال عن مشاركة الأساتذة في المراقبة والتصحيح أكد الحلبي "ان الاساتذة اكثر حماسا لاجراء الامتحانات".