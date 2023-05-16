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لبنان

كركي بحث مع نعمة محفوض والاسمر في أوضاع المعلمين

Lebanon 24
16-05-2023 | 06:42
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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه صباح اليوم نقيب المعلمين في المدارس الخاصة  نعمة محفوض، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر حيث تداول المجتمعون بالأوضاع الصحية والاجتماعية في البلاد لاسيما في ما يخص أوضاع المعلمين في ظل الأزمة الخانقة التي طالت قطاعات البلاد كافة.
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وقد أشاد محفوض بـ"الجهود التي يبذلها الدكتور كركي لتعزيز تقديمات الصندوق"، متمنيّا عليه إعادة النظر بالاشتراكات التي فرضت على المعلمين المتقاعدين الذين بات يشملهم النظام الصحي التقاعدي منذ العام 2018 والتي أصبحت قيمتها وفق المذكرة التوضيحية لآلية تطبيق غلاء المعيشة 810000 ل.ل . وقد اعتبر النقيب  أن قدرتهم على تسديد هذه المبالغ شبه مستحيلة  لأن رواتهم التقاعدية زهيدة جدا تكاد تساوي المليون ونصف ليرة بالمتوسط".
 
من جهته، وعد كركي أنه "سوف يقوم، وبالتعاون مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، بكل ما يلزم من أجل حل هذه المعضلة والحؤول دون تكبيد المعلمين المتقاعدين أعباء إضافية تثقل كاهلهم أكثر وتزيد من المأساة التي يعانون منها يوميا".  
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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